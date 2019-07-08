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Общество

Псковские пограничники организовали фотовыставку на Кургане Дружбы

08.07.2019 16:22|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области 7 июля приняли участие в 60-й международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения «Курган Дружбы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, пограничники представили для всех гостей встречи фотовыставку, созданную из архивных материалов шестидесятилетней истории встреч ветеранов на Кургане Дружбы.

Помимо исторического экскурса, любой желающий мог узнать об особенностях современной пограничной службы и посетить пункт приема на службу по контракту в пограничные органы, оформленный в духе военного времени.

Сотрудники Управления возложили цветы и гирлянды воинской славы к памятнику Героя Советского Союза Марии Пынто. Также официальная делегация приняла участие в молебне и митинге у белорусского монумента героям-комсомольцам деревни Прошки, а на территории Латвии – у памятника комсомольцу-подпольщику Иманту Судмалису.

Окунуться в атмосферу военных лет помогли многочисленные выставочные мультимедийные и интерактивные площадки, на которых были представлены военно-исторические реконструкции событий Великой Отечественной войны, показ советского вооружения и техники, демонстрировались кадры хроники военных лет, оперативные фронтовые сводки, документальный фильм об истории Кургана Дружбы, полевая кухня.

Завершилась встреча праздничным концертом и братанием у партизанского костра Дружбы.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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