Общество

Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию для туристов

Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

«В каждом субъекте Российской Федерации с 8 июля по 22 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг», - отмечается в сообщении.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.