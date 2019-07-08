Общество

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГРЭС.

По плану тренировки разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Под действием защиты отключился энергоблок № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Энергетики грамотно провели аварийный останов энергоблока, вывели в ремонт поврежденный выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд и произвели пуск энергоблока № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки помогают персоналу быстро и слаженно ориентироваться в условиях аварийной ситуации и принимать верные решения, – отметил Владимир Станкевич главный инженер Псковской ГРЭС, – это важные мероприятия для сохранения высокого уровня профессионализма коллектива».