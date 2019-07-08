Общество

Октябрьская железная дорога присоединилась к празднованию Дня семьи, любви и верности

Ежегодно 8 июля ОАО «РЖД» принимает участие в праздновании всероссийского Дня семьи, любви и верности. На вокзалах и в поездах пригородного и дальнего сообщения звучат поздравления с этим праздником, проходят тематические культурно-развлекательные мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На Октябрьской железной дороге в этом году посетителям железнодорожных вокзалов в Пскове и Великом Новгороде, а также Московского, Финляндского и Балтийского вокзалов в Санкт-Петербурге, а также дарили светоотражающие брелоки с символом праздника – ромашкой. Кроме того, на Балтийском вокзале супергерой Железный Макс провел для пассажиров мастер-класс, в рамках которого все желающие могли своими руками сделать светоотражающий элемент с изображением ромашки для себя и членов семьи.

Также в преддверии празднования Дня семьи, любви и верности на Октябрьской железной дороге стартовал фестиваль-конкурс детских рисунков «Моя семья железнодорожников», итоги которого будут подведены в конце месяца.