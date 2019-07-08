Общество

В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад

Сегодня, 8 июля, исполнилось 26 лет со дня авиационной катастрофы, в которой погиб экипаж майора Владимира Гудина. В тот печальный для всего Пскова день - 8 июля 1993 года в 20 часов 47 минут 20 секунд потерпел катастрофу тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 «Крестовского» полка с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина.

На борту потерпевшего катастрофу ИЛ-76 рвались боевые снаряды. Летчикам чудом удалось увести самолет за город и таким образом спасти жителей и избежать еще больших жертв. В память о той трагедии в Пскове на городском кладбище в Орлецах состоялось траурное мероприятие, посвященное 26-й годовщине гибели экипажа.

Почтить память героев пришли заслуженный военный летчик России, на момент трагедии - действующий командир 334-го авиационного полка, полковник запаса Сергей Никифоров, командование части, военнослужащие, ветераны и родственники погибших летчиков.

От имени властей города выступил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. «Это трагедия, о которой нам нельзя забывать. Подвиг майора Гудина и всего экипажа в тот день спас много жизней, и сегодня город благодарен за самоотверженность и бесстрашие наших летчиков. Они до последних секунд боролись за жизнь, за то, чтобы благополучно посадить самолет, но к сожалению, в авиации возникают такие моменты, когда непреодолимые условия не позволяют благополучно закончить полет. И память о том последнем полете ИЛ-76 мы будем чтить и передавать из поколения в поколение», - сказал Сергей Гаврилов.

Сергей Никифоров также вспоминал те страшные события: «Я глубоко убежден в том, что экипаж даже не представлял всей угрозы и опасности, к которой вела та аварийная ситуация, которая сложилась на борту воздушного судна. Пожар, который возник в хвосте самолета, повредил органы управления рулем высоты. На последних этапах своего полета, самолет был полностью неуправляем по высоте. Экипаж, пытаясь уйти от города, на развороте столкнулся с землей. В итоге погибли все».

В завершение церемонии присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к воинскому мемориалу.

Добавим, траурные мероприятия, посвященные 26-й годовщине гибели экипажа майора Гудина, продолжатся сегодня в 20.30 на месте крушения самолета.