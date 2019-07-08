Общество

Елена Полонская вручила сертификаты на получение маткапитала трем псковским семьям

Сегодня, 8 июля, и. п. главы Пскова Елена Полонская вручила сертификаты на получение материнского капитала трем псковским семьям, имеющих по двое детей. Вручение сертификатов традиционно приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В Пенсионном фонде в торжественной обстановке Елена Полонская поздравила псковичей с праздником и отметила, что семья - самое важное, что есть в жизни человека. «Годы идут, все вокруг меняется, но любовь семьи остается неизменной всегда. Мы должны беречь и ценить друг друга, а особенно - наших детей, потому что дороже них у нас никого нет», - отметила и.п. главы города и пожелала присутствующим мамам и папам, бабушкам и детям большого семейного счастья, финансового благополучия, стабильности, крепкого здоровья, много радости и тепла в каждом доме.

Елена Полонская провела церемонию вручения сертификатов, при этом отметила, что не обязательно останавливаться на достигнутом - детей может быть и больше: «Однако и те сегодня, кто получает материнский капитал за второго ребенка, - большие молодцы, что решились на это счастье - стать родителями во второй раз». Из рук Главы муниципалитета каждая семья получила сертификат на получение материнского капитала, подарок и цветы.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин присоединился к поздравлениям, пожелав молодым родителям здоровья, добра, любви и семейного тепла.

После вручения сертификатов беседа продолжилась в неформальной обстановке, - псковичи смогли задать Елене Полонской интересующие их вопросы, как главе города и как действующему депутату, и получить ответ, а также обсудить насущные темы.

Стоит отметить, что размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Государственная поддержка российских семей осуществляется с 2007 года, и за это время в городе Пскове и Псковском районе выдано уже более 14800 государственных сертификатов на материнский капитал.