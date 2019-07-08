Общество

Более 30% читателей Псковской Ленты Новостей, принявших участие в опросе, не считают День семьи, любви и верности праздником

Более 30% читателей Псковской Ленты Новостей, принявших участие в опросе, не считают День семьи, любви и верности праздником. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сегодня, 8 июля, в официальной группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте.

Практически 29% отметили, что праздник хороший, но понедельник не располагает отмечать.

Более 22% выразили готовность устроить праздничный ужин или семейную прогулку.

Почти у 15% опрошенных не оказалось супруга или супруги.

В меньшинстве, почти 3%, оказались те, кто предпочитает отмечать День святого Валентина, нежели День семьи, любви и верности.

Всего в опросе приняли участие более 200 читателей Псковской Ленты Новостей.