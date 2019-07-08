Общество

Стали известны подробности эксперимента по приему пустой тары в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали идею по приему использованных бутылок и банок в магазинах. Возврат будет мотивирован оплатой, где стоимость одной тары оставит от 3 до 15 рублей, пишут «Известия».

Одна из торговых сетей уже внедрила подобную технологию, однако пока покупателям в обмен на пустые бутылки предлагают десятипроцентные скидки на определенные товары.

В свою очередь представитель одного из крупнейших ритейлеров отметил, что в стране совершенно не налажены сбор и переработка использованных материалов.