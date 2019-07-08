Общество

На рекультивацию свалок в 2020 году выделят более 6 млрд рублей

Правительство России направит более 6 млрд рублей из федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2020 году в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Минприроды, в текущем году на эти цели направлен 1 млрд 708,18 млн рублей, а в следующем планируется выделить 6 млрд 248,79 млн рублей.

В ведомстве не уточнили, на работы на каких объектах пойдут деньги, однако отметили, что критерии по их отбору останутся прежними - они зафиксированы в постановлении кабмина и приложении к госпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

В этом году, как ожидается, рекультивация завершится на 33 объектах накопленного вреда в восьми регионах - Брянской, Волгоградской, Московской, Новгородской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии.