Общество

Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%

Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по стране во втором полугодии 2019 года утвержден в размере 45 тысяч 133 рубля. Соответствующий приказ Минстроя опубликован на портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».

В первом полугодии текущего года норматив стоимости одного квадратного метра жилья по России составлял 43 тысячи 374 рубля. Таким образом, данный показатель повысился на 4%.

Также определены показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в регионах на третий квартал года. Для Москвы это 99,4 тысячи рублей, Петербурга — 76,1 тысячи рублей, Мурманской области — 60,4 тысячи рублей, Челябинской области — 31,7 тысячи рублей.

Данные показатели используются для расчета размеров социальных выплат, которые предоставляются на приобретение или строительство жилья за счет федерального бюджета.