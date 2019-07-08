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Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов о законах, проблемах, праймериз и промышленности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов» с участием председателя Псковского областного Собрания, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Котова. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) ведущий Максим Костиков обсудил с ним законотворческую деятельность регионального парламента, основным проблемы региона, взаимодействие с исполнительной властью и предварительные выборы от «Единой России». Также Александр Котов высказал мнение по поводу развития производства Псковской области.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дом Советов». А значит у нас в гостях те самые люди, которые принимают решения, которые являются представителями народа и властителями дум. Сегодня у нас спикер Псковского областного Собрания депутатов, секретарь партии «Единая Россия» в Псковской области - Александр Алексеевич Котов.

Александр Котов: Добрый день.

Максим Костиков: Меня зовут Максим Костиков, сегодняшний эфир для вас проведу я. Александр Котов представляет здесь не только законодательный корпус Псковской области, но и партию «Единая Россия», в нашем регионе - партию парламентского большинства. «Единая Россия» имеет наибольшее представительство в органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе - в Псковском областном Собрании депутатов. Начнем мы, Александр Алексеевич, с темы парламентского полугодия. На дворе конец июня. Впереди последняя сессия этого зимне-весеннего сезона, парламентские каникулы, выборы. Давайте подведем итоги: какие, на ваш взгляд, главные темы парламентской активности были в этот период времени? Что было наиболее значимым, острым, проблемным? На чем депутаты сконцентрировали внимание?

Александр Котов: Как обычно, мы в течение года вносим поправки в областной закон о бюджете: и на текущее время, и на плановый период. У нас в конце января была сессия, где мы увеличили доходную часть бюджета текущего года на один 1,256 миллиарда рублей. Мы уже об этом говорили. Основная часть - средства, которые пошли на оздоровление финансовой ситуации наших ключевых предприятиях: «Горводоканала» и «Псковпассажиравтотранса». Есть целый ряд направлений, куда пошли дополнительные средства.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, каждый год областное Собрание вносит поправки в бюджет. Как правило, это связано с увеличением доходной части. А что традиционно является источником пополнения этой доходной части? Какие-то дополнительные средства, выделяемые федеральным центром либо какое-то чудо происходит, и у нас рост собственных доходов?

Александр Котов: В большей части - конечно, средства федерального бюджета по государственным программам. В предыдущем эфире мне задавали аналогичный вопрос. У нас также растут и собственные доходы. В январе, на сессии, я говорил, что 258 миллионов рублей - дополнительно поступившие в областной бюджет доходы за счет налога на прибыль, транспортного налога за период 2018 года. Поэтому мы как привлекаем федеральные средства, так и увеличиваем – может, не такими темпами, как хотелось бы - собственную облагаемую налоговую базу. У нас будет отчет об исполнении бюджета за 2018 год. Там эти цифры прозвучат. Но мы следим в постоянном режиме: ежемесячно проводим мониторинг и видим, что по основным налогам у нас поступления увеличиваются. То есть по двум направлениям пополняем нашу налоговую часть. Есть и другие основные моменты изменения областного законодательства. По оплате взноса на капитальный ремонт была расширена категория льготников. Мы внесли в закон соответствующие поправки. Дополнительно получили право на льготы по уплате взносов на капремонт совместно проживающие семьи, где гражданам больше 70 лет, и неработающие инвалиды первой и второй группы. Мы приняли закон Псковской области по инициативе граждан, проживающих в поселке Идрица Себежского района. День празднования водружения над Рейхстагом флага Идрицкой стрелковой дивизии теперь закреплен областным законом. В этом году впервые такой праздник был проведен. Это хорошая традиция, которая поддерживает и наши патриотические тенденции, и закрепляет особый статус Идрицы. Также, после рассмотрения вопросов на парламентском часе, был принят закон о предоставлении льгот по оплате услуг, по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов, для ряда категорий наших граждан, в том числе - и для многодетных семьей. Эта услуга была услугой ЖКХ, а сейчас перешла в разряд коммунальных. Вот такие поправки были внесены в наше областное законодательство.

Кроме того, был заслушан отсчет губернатора за предыдущий год, и о работе администрации был представлен довольно-таки обширный обстоятельный доклад. Депутаты могли задать вопросы. Причем, как заранее, поскольку губернатор перед сессией встретился со всеми фракциями политических партий собрания, так и в ходе самого заседания. Многие положительно прокомментировали результаты этого рассмотрения. Отчеты губернатора были по различным актуальным темам. Еще в рамках парламентского часа рассматривались вопросы о транспортных услугах работа нашего ГППО «Псковпассажиравтотранс». Мы дважды рассматривали вопрос о мусорной реформе, о работе регионального оператора, в целом о реформе по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), и оба раза мы готовили проекты постановлений. У нас была такая практика, что по результатам рассмотрения вопроса мы принимали постановления и принимали к сведению. А сейчас мы перешли к конкретной форме работы, принимаем конкретные постановления с конкретными рекомендациями в адрес органов исполнительной власти - администрации области. И по результатам предыдущего парламентского часа, на котором мы рассматривали мусорную реформу, на очередной сессии нами будет принят проект постановления, где мы постарались отобразить все вопросы депутатов к докладчику, и которые больше всего волнуют население.

Также рассматривался вопрос, связанный с предстоящим инвестиционным проектом, который будет реализовываться на территории нашего региона: «Псковский завод "Титан-Полимер"». И тоже был подготовлен соответствующий проект, постановления. И все эти вопросы сейчас находятся в поле нашего зрения, и, чтобы знать, как выполняется постановление, - с определенной периодичностью мы будем к ним возвращаться. Что касается текущих вопросов, которыми мы каждый год занимаемся, мы заслушали отчеты уполномоченных, которые работают у нас в регионе. И мы снова вернулись к теме увеличения средств на содержание аппарата, поскольку работа аппарата - достаточно объемная. Чтобы те вопросы, с которыми обращаются граждане, находили ответы, - нужно, чтобы аппарат работал своевременно.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Иван. Александр Алексеевич, к вам есть вот таких два вопроса по поводу последней сессии. Первый - как к председателю регионального Собрания, второй - как к секретарю «Единой России» в Псковской области. Начну с первого. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, был отклонен законопроект депутата Льва Шлосберга (лидер псковского отделения партии «Яблоко», - ред.), о неуважении власти к народу? Я смотрел сессию, и были ощущения - о чем и журналисты писали - что самим рассмотрением Собрание дало некий инфоповод. Ваш коллега, депутат Алексей Севастьянов, обвинял Льва Шлосберга, что это постановка. Не кажется ли вам, что вы сами спровоцировали такую постреакцию? Второй вопрос - - как вы прокомментируете праймериз «Единой России»? Это же институт, созданный в целях демократии - свободы выбора. Сами люди решают, за кого они могут голосовать на выборах. Со скандалом снятый кандидат Игорь Сиротин (советник главы Пскова - ред.) говорил, что не хочет быть оппозицией внутри «Единой России», а Иван Цецерский говорил, что кандидат уже выбран и согласован с губернатором. И второе - довыборы в областное Собрание. Когда есть Игорь Максимов, стопроцентный кандидат, как показали и итоги праймериза, и есть какой-то подставной человек, который не имеет столько опыта…

Максим Костиков: Иван, понятны ваши вопросы, спасибо.

Александр Котов: Спасибо. Начнем с первого: по поводу того, почему Собрание депутатов отклонила законодательную инициативу депутата Шлосберга, могу ответить коротко или чуть развернуто. Если кротко - потому что противоречит федеральному законодательству: есть отрицательные заключения прокуратуры Псковской области, правовых комитета и управления. Инициатор законопроекта ни сказал об этом ни слова, на что я на сессии обратил внимание. Поэтому у депутата Севастьянова сложилось впечатление, что это просто постановка, игра на публику.

Максим Костиков: Вы хотите сказать, инициатива не преследовала цели принятия закона, а преследовала цель публичной дискуссии с дальнейшим освещением в СМИ?

Александр Котов: Все верно. Если бы ставилась цель эту инициативу оформить в дальнейшем, то автор бы обратил внимание на замечания, высказанные нашими правовыми службами и прокуратуры. Однако этого сделано не было. Что касается предварительного голосования, никакого скандального снятия Игоря Сиротина тоже не было. Он написал заявление, по каким причинам принял это решение, все сам объяснил. Я не хочу высказывать за него причины, но никакого давление со стороны регионального отделения партии, которую я здесь представляю, не было. Принял решение - ушел, и слава богу. Это его личное дело. По поводу того, что был заранее подготовлен кандидат, который должен выиграть праймериз - это неправда. Каждый участник предварительного голосования, где была конкуренция, имеет право представить на счетные участки, где и проходит тайное голосование, своего представителя, который может там контролировать процесс: присутствовать при подсчете голосов и оформлении протокола. То есть полностью открытая процедура, причем, с представителями СМИ.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, давайте вернемся все-таки к депутатской деятельности. Вы, говоря об итогах, сказали, что прошел целый ряд так называемых парламентских часов, когда вы заслушивали представителей администрации области, по наиболее злободневным вопросам социального развития региона и всяким буксующим реформам. Мы, журналисты, отметили, что работа облсобрания в этом полугодии реально активизировалась в этом направлении. Мы вас частенько критиковали за то, что доклады администрации области заслушиваете для «галочки», проблему приняли к сведению, но не решили. А по последним сессиям видно, что депутаты хотят разобраться c проблемой, знают специфику, получают поток обращений граждан. И все болевые точки, которые вы рассматривали, были серьезными, актуальными. Однако какая последовала реакция от этих бурных обсуждений и критических замечаний в адрес руководителей структурных подразделений? Вы видите динамику? Что-то поменялось? И по поводу «Псковпассажиравтотранса» и мусорной реформы, что вы подвергли жесткой критике на сессии. Вы видите, что ваши коллеги из исполнительной власти, госучреждений, предприятий как-то реагируют на депутатские возмущения, передающие народное возмущение?

Александр Котов: Да, теперь все понимают, что вопрос, который рассматривают депутаты, постоянно находится в их поле зрения. Например, когда мы впервые рассматривали мусорную реформу, остались следы в виде постановления областного Собрания, где четко прописаны наши рекомендации, сроки. Теперь на очередной сессии будет принято второе постановление, где также будут прописаны рекомендации и сроки. И органы исполнительной власти понимают, что депутаты через определенный промежуток времени вернутся к проблеме. И на заседании нужно будет публично ответить на вопросы от депутатов. К сожалению, это произойдет не так скоро. У нас нет права выдавать поручения, указания, нет задачи штрафовать чиновников, но в рамках контрольной деятельности мы можем высказать рекомендации, а потом поинтересоваться о выполнении. И если ничего не будет выполнено раз, затем - еще раз, мы можем перед губернатором поставить вопрос о профпригодности того или иного руководителя органа исполнительной власти. Считаю, это и есть нормальная, планомерная, конструктивная работа областного Собрания.

По поводу реакции могу привести еще несколько примеров. В рамках парламентского часа мы рассматривали вопрос, связанный с организацией медобслуживания населения. В частности, прозвучал вопрос, что у нас со льготными лекарствами. С обеспечением не все благополучно, мягко говоря, но ситуация потихоньку меняется к лучшему. С другой стороны, было предложено подготовить законодательную инициативу о внести внесении изменения в федеральный закон: убрать возможность льготникам получать лекарственные препараты на средства федерального и областного бюджетов одновременно. У нас отказываются от льгот в натуральном выражении при обеспечении лекарственными прапорами за счет средств федерального бюджета и получают денежную компенсацию, потом обращаются в область, и за счет средств областного бюджета мы еще предоставляем лекарства в натуральном выражении. Такая инициатива поступила к нам недавно, и в ближайшем будущем, на ближайшей сессии, мы ее оформим. Кроме того, в рамках парламентского часа стоял вопрос о строительстве поликлиники. Мы потратили время на эту тему, и на сессии - в рамках парламентского часа - опять рассмотрим вопрос и, надеюсь, услышим четкий, конкретный ответ на то, каким образом будет организована работа поликлиники. Это будет либо строительство нового объекта, либо, как мы раньше обсуждали, - задние бывшего роддома, которое переоборудуют под поликлинику на Завеличье.

Максим Костиков: Как раз я хотел поднять тему, что Марина Гаращенко (председатель комитета по здравоохранению Псковской области, - ред.) фактически сформулировала свою позицию, что никакой новой поликлиники не будет, а старая не будет особо перепрофилирована. Просто, как обычно, пройдет оптимизация, и все это красиво окрестили проектом «Бережливая поликлиника». И получается, что депутаты и граждане высказались, а исполнительная власть все равно действует, как считает необходимым.

Александр Котов:Дело в том, что органы исполнительной власти работают независимо от того, какие руководители их возглавляют. Когда председателем комитета по здравоохранению и формации Псковской области был Игорь Иванович Потапов, нам предложили старый роддом переоборудовать под поликлинику. Ответ нам написали на нами подготовленный проект постановления, мы все зафиксировали. Это наказ избирателей. Потом пришел новый руководитель и сказал, что переоборудовать нецелесообразно: слишком большие затраты, помещение никак не приспособить - в рамках государственного партнерства будем строить новую. За счет частных средств, раз закон позволяет это делать. Теперь какой-то третий вариант, как вы озвучили: ничего строить не будем, за счет «Бережливой поликлиники» устроим прием гражданам. Когда Марина Гаращенко придет на наш парламентский час, спросим ее, какой вариант окончательный, и на каких условиях можно будет получить там медицинскую помощь.

Максим Костиков: Еще одна тема, которую вы планируете обсуждать, которая выйдет на уровень областного собрания уже не первый раз, связана с обеспечением медицинскими кадрами учреждений здравоохранения. Тема острая, болезненная. Ее недавно на своей большой пресс-конференции поднимал президент Владимир Путин. Было включение из нашего онкоцентра. Мы привыкли, что чиновники отчитываются, что все здорово, хорошо, вводятся новые объекты - перинатальный цент, онкоцентр. Но у людей проблемы-то с доступностью медицинской помощи остаются, о чем люди и президенту и докладывают. А какова позиция Собрания? Тем более, что у вас там целая фракция врачей: депутатов пять, по-моему - представители этой профессии. Насколько серьезно готовитесь к соответственному парламентскому часу и насколько остра обозначенная проблема?

Александр Котов: Да, готовимся. Как раз депутаты-врачи провели предварительную встречу с губернатором, по вопросу обсуждали. Присутствовала и руководитель комитета по здравоохранению Марина Валерьевна - слышала, что спрашивали депутаты, все совместно пылись найти какие-то решение, которые бы позволили создать благоприятные условия для обеспечения медицинскими кадрами наши лечебные учреждения. Считаю, что эта проблема - самая важная, поскольку у нас техническая база обновилась, появилось оборудование современное, а работать некому. И мы испытываем острейший кадровый дефицит. Вчера у вас была врио ректора Псковского государственного университета (Наталья Ильина, - ред.). Мне кажется, она очень правильно видит проблему. И университет надо привлекать, чтобы готовил такие кадры. Также надо работать с выпускниками медучилища, раз не хватает и этих специалистов.

Максим Костиков: Еще медицинский факультет открывается с 1 сентября.

Александр Котов: У нас есть очень серьезная проблема с обеспечением нашей скорой помощи фельдшерами, не хватает ФАПов (фельдшерско-акушерские пункты, - ред.) и так далее. Я это знаю по своему округу, по Плюсскому району. И, на мой взгляд, это самая важная проблема, и нужно на нее обратить пристальное внимание. В первую очередь, сделать сотрудникам достойную зарплату. И пусть не говорят, что деньги не решают. Очень здорово решают, особенно чтобы нормально жить в молодом возрасте, в самом расцвете сил. Надо разрешить и вопрос с жильем. Если мы ежегодно будем изыскивать в бюджете денежные средства для этих целей, думаю, проблему мы разрешить сможем. Хотя существует еще и такая объективная проблема, как географическая близость к Санкт-Петербургу и Москве. Мы никогда не сможем сравниться, конкурировать с этими городами. Объективно там условия для молодых специалистов лучше, причем, во всех сферах, но не все хотят ехать в эти города. И для тех, кто с удовольствием остался бы на Псковщине, нужны определенные условия.

Звонок радиослушателя: Добрый день. Меня зовут Николай Филиппович. Хочу поговорить об отрицательных заключениях прокуратуры, поскольку услышал об отклонении инициативы Шлосберга. Вы всегда, как флагом, машете заключением прокуратуры: что это отрицательное заключение прокуратуры - и все, конец. Но дело в том, что прокуратура фактически никогда не дает ни положительного, ни отрицательного заключения. Нигде вы не найдете в заключениях, что там рекомендуют или не рекомендуют принять. Нет у них такого! Они проводят исследования по соглашению с областной администрацией на предмет соответствия, на наличие противоречий федеральному законодательству, внутренних противоречий, и пишут, если находят какие-то замечания. А уже ваша задача - разобраться, устранимы ли эти замечания или неустранимы. А вы сразу все зарубаете: отрицательно, долой! И ваше юридическое управление тоже работает очень интересно. Оно пишет, что в законе о петиции есть внутренние противоречия, а прокуратура пишет, что внутренних противоречий не обнаружено. Надо внимательно ко всему этому относиться, разбираться, а не просто, что заключение отрицательное - значит, все долой!

Александр Котов:Спасибо, Николай Филиппович. Еще раз повторю: я отрицательно отношусь к закону о петициях в независимости от того, что он противоречит федеральному законодательству. Считаю этот закон абсолютно бесполезным, даже вредным, как уже и говорил. Что же касается прокуратуры, то она в своем заключении указывает нам о несоответствии федеральному законодательству. Если представленный проект не соответствует этому законодательству, то принимать нельзя. Николай Филиппович, вы, наверное, знаете, какая ответственность на нас лежит, если мы принимаем законы, противоречащие федеральному законодательству, тем более Конституции Российской Федерации. Это может привести к роспуску облсобрания.

Максим Костиков: А были случаи, когда облсобрание принимало закон, а потом судилось с прокуратурой?

Александр Котов: Мы никогда не принимали законы, противоречащие федеральному законодательству, преднамеренно, если все замечали на той стадии, когда принимали. Но, тем не менее, нам не раз приходилось в суде (и несколько раз даже в Конституционном), доказывать свою правоту. И все заканчивалось благополучно. Мы выиграли и в Верховном суде, и в Конституционном - удавалось доказать.

Максим Костиков: То есть чисто теоретически можно представить ситуацию, когда вы не согласны с позицией прокуратуры и можете ее обжаловать, но в случае законопроекта Шлосберга были согласны…

Александр Котов:В данном случае мы согласны с позицией прокуратуры. Мало того, аналогичное заключение было дано нашим правовым управлением и правовым комитетом областной администрации. Автор законодательной инициативы это прекрасно знает и с этим согласен, но ничего не делал, потому что это ему было не надо.

Звонок радиослушателя: Добрый день, Сергей Иванович говорит. Александр Алексеевич, в начале передачи вы назвали цифру повышения доходов - порядка 250 миллионов рублей, если я правильно услышал. Это хорошо, но давайте посмотрим, из чего это образовалось. Индекс потребительских цен ЖКХ за прошлый год, тарифы выросли в среднем на 4%. Что касается моторного топлива, рост составил 10%. Учитываем это и смотрим доходы бюджета от собственных источников - порядка 16 миллиардов рублей. Получается, что 250 миллионов к 16 миллиардам - 1,5% роста собственных налоговых доходов. А цены-то инфляционные на 4 - 5% выросли - значит, у нас есть недобор. Эти налоги мы тупо вытянули из карманов наших граждан. А территория и экономика? Мой вопрос к вам: когда же вы обратите на это внимание, на большие субсидии со стороны областного бюджета и эффективность в целом? Что-то ваш губернатор не везет хорошо бюджетную «телегу». У вас есть к нему претензии? Спасибо.

Александр Котов: Уважаемый Сергей Иванович, если вы внимательно меня слушали, я сказал, что 258 миллионов рублей - это только налог на прибыль и транспортный налог. Налог на прибыль самым непосредственным образом связан с развитием производства и экономики. Поэтому про карманы граждан я с вами не согласен. И вообще вы упрощаете ситуацию, на мой взгляд: нет прямой зависимости между ростом цен. Зависимость здесь не прямая, не линейная. Она очень сложная, это зависит от многих факторов. И я еще сказал о том, что налоговые поступления, собственные налоговые доходы растут не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы. И мы работаем, чтобы все было эффективнее. Вы можете посмотреть отчет за предыдущий год - увидите результаты нашей совместной работы. В том числе и нашего губернатора.

Максим Костиков: Но все-таки не ответили на вопрос, есть ли у вас замечания и критика деятельности губернатора? Есть какие-либо критические замечания по привлечению губернатором средств?

Александр Котов:По поводу привлечения средств я могу только высказать губернатору благодарность, что он активно работает с федеральными органами власти, с правительством Российской Федерации. И во много благодаря работе губернатора мы периодически вносим определенные изменения в законы о бюджете области и за счет средств федерального бюджета - увеличиваем нашу доходную часть, что правильно. Я уже говорил, что в Псковской области нет так называемых крупных, градообразующих предприятий, как во многих других регионах. Поэтому мы вынуждены кровью и потом дополнительные доходы, поступления собственных доходов в бюджет зарабатывать. Это и является результатом нашего труда: губернатора, органов исполнительной власти и Псковского областного Собрания депутатов. По поводу критики губернатора - конечно, есть. Никто у нас идеально не работает, всегда есть возможность высказать замечания. Я уже говорил, что мы заслушивали отчет губернатора, и звучали вопросы. Депутаты обращали внимание, над чем еще предстоит работать администрации области и всем совместно. И отчет губернатора - это, скажем так, завершающий этап. До того губернатор попросил все политические фракции представить вопросы, которые их волнуют. Вопросы были сформулированы на основе обращений граждан и отправлены. На многие из них губернатор заранее подготовил ответ. Кроме того, перед самой сессией губернатор встретился с фракциями политических партий, где депутаты могли непосредственно с ним в диалоге выяснить все, что волнует.

Максим Костиков: Если все так, как вы рассказываете, это эффективный механизм воздействия. А у нас очередной звонок. Здравствуйте.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, меня зовут Юрий. Я хочу задать вопрос Александру Алексеевичу. Вы у нас в области сейчас практически главный «единоросс». У нас во власти в стране практически везде «Единая Россия»: губернаторы, мэры и так далее. А в Советском Союзе была компартия. И вы вроде хорошо говорите, что проблемы есть, соглашаетесь. Так, Россия давно поднялась с колен, но скажите, почему мы все-таки так плохо живем? Спасибо.

Максим Костиков: Философский вопрос.

Александр Котов: Исключительно философский. На эту тему можно говорить очень долго. «Плохо живем» - это однозначная, односторонняя оценка. Но я не могу сказать противоположное: что мы живем хорошо. Всегда у людей есть определенные потребности, проблемы и трудности. А власть для того и существует, чтобы обратить внимание эти сложности, с которыми люди сталкиваются по определенным причинам, оказывать помощь и поддержку тем, кто нуждается, по определенным причинам находится в трудной жизненной ситуации. Сейчас посвящать время тому, чтобы перечислить все принятые нами шаги, не стоит. Но я могу повторить, что оценка «плохо живем» - субъективная, не соответствует действительности. Можно выделить некоторые категории о том, что у нас заботит граждан. Так, падают реальные доходы населения. Это действительно проблема, которая свидетельствует о том, что люди испытывают на себе ухудшение социальной экономической ситуации. И мы стараемся изо всех сил работать, чтобы исправить ситуацию. Как областные власти мы, естественно, должны создавать условия, чтобы развивалось производство. И если задать вопрос о том, создаем ли мы их, - да, создаем. Недавно мы своими глазами видели, как у нас работает производство, и уже решили, что можем сделать. Мы постоянно выполняем все социальные обязательства, которые у нас имеются. По областным законам граждане ежегодно и в полном объеме обеспечиваются мерами социальной поддержки, это наш приоритет. И эти меры мы еще, пусть и незначительно, но индексируем. Стараемся, чтобы эти выплаты учитывали инфляцию.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. Меня зовут Максим, и я очень активно слежу за политической активностью региона. И поэтому хочу вернуться к теме предварительных выборов. Я не понимаю, как можно доверять результатам праймериз «Единой России», если эти результаты были опубликованы заранее, до официального подведения итогов, в телеграм-канале (в соцсети «Telegram», - ред.), приближенном к администрации Псковской области. Объясните, пожалуйста, а то теперь у меня - сильные сомнения в отношении этой процедуры.

Максим Костиков: Хороший вопрос, да. Как так получается, что, с одной стороны, все проводит политическая партия, а с другой - на каких-то инсайдерских ресурсах подается версия о возможных победителях. Что это? Лидеры гонки предварительного голосования? Или все в кабинетах администрации решено - и вот они, наши победители? Александр Алексеевич, такой вопрос не в бровь, а в глаз.

Александр Котов: Да, хороший вопрос. Мне вообще трудно комментировать, что размещают анонимные телеграм-каналы.

Максим Костиков: Сейчас эпоха такая.

Александр Котов:Эпоха нормальная. Просто этих людей не спросить- их нет физически, а очень хотелось бы. Что значит «заранее были опубликованы результаты»? У нас есть состав участников предварительного голосования, и на старте кто-то обладает большим преимуществом, кто-то меньшим по объективным причинам: степень известности, уровень поддержки, да и биография играет немаловажную роль. Возможно, исходя из этого, кто-то и составил те результаты. Кроме того, на предыдущем эфире уважаемый ведущей Александр Савенко спрашивал меня о том, может ли партия проявить себя в предварительном партийном голосовании и, невзирая на администрацию, ни на кого другого, выполнить партийную задачу - выдвинуть кандидатов. На что я ответил коротко: у нас, если говорить о выборе глав муниципальных образований, районов, все работают с губернатором. То есть в той или и иной степени вписаны вертикаль, что неизбежный процесс. И если не будет конструктивной работы между этими органами, ничего хорошего не будет - лишь вред абсолютно всем. Поэтому на этой стадии не учитывать мнение губернатора мы не можем. Еще следует отметить, что губернатор - член партии «Единая Россия», и ему не безразлично, что у нас происходит. И прежде чем организовать предварительное партийное голосование, мы проводим консультации. И не просто ждем, когда кто-то придет и принесет заявление, а еще и стараемся пригласить авторитетных, опытных людей, кто уже имеет поддержку со стороны избирателей, чтобы принимали участие в предварительном голосовании. И еще раз повторю, на предварительном голосовании все абсолютно открыто: каждый участник может отправиться на счетный участок своего представителя! Пожалуйста, контролируйте, проверяйте! Мы приглашаем и СМИ. В составе оргкомитета у нас общественники и представители СМИ. Пожалуйста, все, кто желает участвовать, приходите - и я вам гарантирую, что абсолютно никаких нарушений никакого административного ресурса не будет в рамках этого предварительного голосования. Все будет четко, ясно и понятно!

Максим Костиков: Вы сейчас затронули интересный момент, что главы районов работают с губернатором, и вы вынуждены учитывать позицию губернатора…

Александр Котов: Не вынуждены, Максим. Мы это делаем с удовольствием!

Максим Костиков: А представим ситуацию, что губернатор был бы избран от ЛДПР, как в Смоленской области. Или от КПРФ, или «Справедливой России». Наша политическая система допускает такие исключения из правил. И что бы вы делали в такой ситуации? У вас есть свои кандидаты-однопартийцы. «единороссы», а губернатор - сторонник ЛДПР и хочет сделать главой какого-то района своего выдвиженца. Как бы вы действовали, если представить такое?

Александр Котов: Я бы предложил губернатору от ЛДПР, чтобы он этому человеку предложил выйти из ЛДПР как из политической партии, поскольку в предварительном голосовании не могут участвовать члены других политических партий. Беспартийные могут, а члены других партий - нет. А без предварительного голосования «Единой России» они не могут ни выбрать, ни поддержать какого-либо кандидата.

Максим Костиков: Вы предполагаете, что в этой модели у губернатора был бы свой кандидат, а у партии - свой?

Александр Котов:Вполне возможно. Если бы для губернатора было принципиально важно выдвинуть члена другой политической партии, а нам подходит либо партии «Единая Россия», либо беспартийные люди. И тогда мог бы начаться такой процесс, где каждый поддерживает своего.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте, Александр Алексеевич. К вам обращается Александра Ильинична с деревни Быстрецово (деревня в Карамышевской волости Псковского района, - ред.). У меня вопрос о праймериз. У нас прошел депутат Травин, который является нарушителем законодательства. Он имеет пилораму, наворовал леса и получил штраф на 600 тысяч рублей. И после этого еще и баллотируется. Предполагается, будет вместо Павловой.

Максим Костиков: Речь, видимо, идет о выборах в органы местного самоуправления.

Александр Котов:Александра Ильинична, мы с вами знакомы. И я бы на вашем месте не стал так однозначно говорить - «наворовал». Вы заранее человека делаете преступником, а у нас действует презумпция невиновности, и надо разобратьcя, что произошло там на сам деле. Если предприниматель имеет пилораму - считаю, ничего страшного в этом нет. Наоборот, это очень хорошо, поскольку работает малый и средний бизнес, есть рабочие места и потенциальные налоги, которых мы с нетерпением ждем в виде поступлений в бюджет, о чем уже и говорили. Юрий Михайлович Травин как наш кандидат характеризуется положительным образом. У него очень большая поддержка. Мы даже специально проводили социологические опросы по этому поводу. Если такая ситуация, о которой вы, Александра Ильинична, говорите, - есть, то мы обязательно посмотрим и разберемся. Поверьте, если со стороны кандидата есть нарушения закона, и мы будем в этом четко уверены, - мы таких кандидатов не выдвигаем и не поддерживаем.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич. Давайте вернемся к работе законодательного корпуса. Известно, что депутаты областного Собрания провели выездное мероприятие, в рамках которого познакомились с деятельностью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино». Деятельность «Моглино» постоянно находится под пристальным вниманием общественности, СМИ, и много критических замечаний по теме неоднократно звучали в эфире. Мы это дело обсуждали. Многие депутаты, в том числе и «единороссы», тоже очень критично относятся к этому проекту, его результатам и эффекту. Кроме того, вы посетили и еще несколько предприятий. Например, завод «Полипласт» (производство гальванического и экологического оборудования, - ред.) и сельхозпредприятие «Псковагроинвест». Такой необычный формат парламентской работы, насколько мне известно, не имел какой-то практики. Я знаю, что вы, по-моему, предложили его. В чем смысл таких ознакомительных визитов? Зачем это депутатам: где промышленное производство, а где законотворческая деятельность? Могут ли депутаты повлиять на что-то, помочь сектору, экономики оценить его? Каковы результаты этой поездки?

Александр Котов: Что касается этой практики, у нас и раньше были такие выездные мероприятия, но в течение последнего времени мы немножечко отошли от них. Но недавно я предложил вернуться к такой практике. И далее мы будем с определенной периодичностью проводить такие выезды, чтобы своими глазами посмотреть, как работает производство, промышленные, сельскохозяйственные предприятия. Узнать, что мы можем в рамках областного законодательства и, возможно, - федерального. У нас же есть право обратиться в федеральное Собрание, для внесения изменений в федеральные законы, чтобы помочь нашим промышленникам, аграрникам работать, развеиваться. Это будет влиять на создание рабочих мест и на пополнение налоговой базы. По поводу выезда - мы побывали в «Моглино». Нам дали очень много информации, и на парламентском часе мы рассматривали вопросы о деятельности ОЭЗ. Посмотрели, что происходит и что в перспективе ожидается в целом. Впечатление - положительное.

Максим Костиков: Правда, на одно предприятии, я так понял, вас не пустили все-таки…

Александр Котов: На одно предприятие нас не пустили, но мы еще вернемся к этому вопросу, и я надеюсь, что получу ответ, почему нас не пустили. И ответ на самый главный вопрос: почему предприятие на протяжении целого года находится в состоянии пуско-наладки? Насколько мне известно, там продукцию выпускают, при этом говорят, что пуско-наладку проводят, поэтому не могут никого пустить. По причине того, что требования высокие к производству пищевых продуктов, а мы тут придем и чуть ли ни бактерии принесем. Но эти разговоры в пользу бедных - отмазка. Посмотрим обязательно, как работает это предприятие, и получим ответ на вопрос, почему работают в режиме пуско-наладки, а не запустили в эксплуатацию, не вышли на проектную мощность? Мы побывали на заводе «Нор-Маали», который выпускает краски. Это современное производство, выпускается качественная продукция, причем, краска не предназначена для покраски заборов, а это высококачественные лакокрасочные материалы, которые применяются, например, в газовой промышленности для покрытия газопроводов c гарантией на покрытие до 25 лет. То есть серьезное производство. Правда, автоматизированное - небольшое количество рабочих мест. Еще мы получили информацию о потенциальных резидентах, которые уже зарегистрированы. И сейчас у разных инвесторов производство находится в разной стадии (у кого-то сертификация продукции), и мы ожидаем, что в ближайшее время на территории ОЭЗ будут эти производства созданы, заработают, будут организованы рабочие места. Если говорить о нашей поездке, «Моглино» - специальный налоговые режим, преференции резидентам. А, например, завод «Полипласт», где мы тоже побывали, работает в существующих экономических условиях, без каких-либо преференций. Причем, выпускают качественную востребованную продукцию на территории всей нашей страны. Они работают и на оборонную промышленность. У завода много заказов, он готов развиваться, наращивать объемы. Единственное, что серьезно их задерживает, - они вынуждены участвовать в конкурсных процедурах, потому что 95% заказов получают по результатам проводимых торгов. Причем, в числе заказчиков и государственные предприятия, среди которых предприятия оборонной промышленности. Это не бюджетные предприятия, но в то же время государственные, которые, по закону, проводят торги для определения поставщиков и подрядчиков.

Максим Костиков: Возможна работа и на региональном уровне?

Александр Котов: Совершенно верно: и на региональном рынке могут работать. И особых просьб с их стороны в отношении органов власти не прозвучало, но они высказывают свои пожелания, чтобы мы обратили внимание на нормы федерального закона №44, который регулирует эти торги, и постарались сделать так, чтобы на торгах имели преимущество те, кто обладает опытом работы, производит более качественную продукцию. Нам приводили примеры, когда работу надо было переделывать после нерадивых подрядчиков.

Максим Костиков: Это всероссийская проблема.

Александр Котов: Да. Ну и «ПсковАгроИнвест» - это наше сельскохозяйственное производство. Мы посмотрели современный цех переработки сельскохозяйственной продукции. Они работают на собственном сырье, изготовляют колбасные изделия. Думаю, многие псковичи уже на себе успели испытать вкусовые качества этой продукции. Она реализуется в магазинах не только на территории Пскова и области, но и в Российской Федерации в целом. В частности, в Санкт-Петербурге.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич. У нас, к сожалению, время эфира подошло к концу. Задать все свои вопросы я не успел из-за многочисленных звонков. Это говорит о том, что мы вас ждем у нас в студии. Всегда приятно с вами пообщаться, поспорить подискутировать. Приходите к нам. Спасибо.

Александр Котов: Спасибо большое, с удовольствием приму участие в нашем откровенном разговоре.