Общество

20 тонн яблок неустановленного происхождения опять уничтожены в Псковской области

5 июля на полигоне твердых бытовых отходов в городе Великие Луки в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза от 18.06.2010 № 318», было уничтожено 20 тонн свежих яблок неустановленного происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Подкарантинная продукция была ранее задержана в Усвятском районе Псковской области в результате проведения совместных с правоохранительными органами Псковской области мероприятий по выявлению незаконного ввоза с территории Республики Беларусь, в обход фитосанитарных постов, продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение продукции.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля были выявлены свежие яблоки неустановленного происхождения. Фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции, предоставлены не были.