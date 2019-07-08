Общество

Собака не пересекла границу в Псковской области из-за нарушений в оформлении документов

7 июля при проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке Государственной границы Российской Федерации в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» должностными лицами Управления Россельхознадзора запрещен вывоз собаки с территории Российской Федерации, сообщили Псковской в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе документарного контроля государственный инспектор ведомства установил отсутствие ветеринарного свидетельства формы №1 на перемещение животного из Российской Федерации и отметки компетентного органа в международном паспорте животного о проведении клинического осмотра в течение 5 дней перед отправкой животного за границу.

Вывоз собаки из РФ запрещен.