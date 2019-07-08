Общество

В День семьи 50 горожан узнали о семейных традициях средневекового Пскова

В День семьи, любви и верности Псковский городской молодежный центр провел бесплатные экскурсии «Быт, культура и традиции семьи средневекового Пскова». Мероприятие посетило 50 псковичей, которые узнали, как воспитывались псковские дети, с какого возраста они становились трудоспособными, на каких условиях создавались браки, как строились отношения между родителями и детьми, а также родителей между собой,сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Экскурсии провел руководитель духовно-нравственного направления Молодежного центра, член Союза краеведов России Андрей Таскаев.