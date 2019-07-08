22 млн рублей налогов перечислил в бюджет псковский регоператор ТКО в I квартале 2019 года

За 1 квартал 2019 года 22 млн рублей налоговых отчислений получили бюджеты всех уровней от ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор компании Сергей Пайст.
Напомним, что компания «Экопром» постоянно совершенствует свою работу, стараясь оперативно реагировать на обращения и вопросы жителей региона. Сейчас региональный оператор обслуживает 500 тысяч жителей Псковской области. С начала года на горячую линию компании поступило 78 000 звонков, в Центр по работе с клиентами «Экопрома» ежедневно обращаются более 100 граждан.