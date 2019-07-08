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Псковичи развернули на вершине Эльбруса флаг Следственного комитета. ФОТО

Псковичи «под эгидой» Следственного комитета РФ покорили высочайшую вершину России и Европы - Эльбрус. Об этом пишет сайт Следственного комитета РФ.

Так, 6 июля 2 группы из 7 спортсменов из Псковской областной общественной организации «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма», в состав которой вошел и сотрудник следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, совершили восхождение на вершину. Взятие вершины спортсмены приурочили к знаменательной дате - 75-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Восхождение продолжалось 13 часов, в условиях жесткой непогоды. После чего спортсмены развернули на вершине Эльбруса флаг Следственного комитета России. Руководитель восхождения поздравил спортсменов со взятием вершины и подчеркнул, что данное мероприятие посвящается всем воинам, погибшим за веру и Отечество. В дальнейшем планируется передать флаг в музей Следственного комитета России.

Напомним, 22 июня 1941 года в СССР сообщили о начале войны с Германией, а уже 2 июля начались бомбардировки Пскова и Великих Лук. Страницу героических подвигов на псковской земле в самом начале войны открыли 3 молодых летчика 158-го полка, которые на истребителях совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких «юнкерсов». В первые месяцы оккупации были организованы партизанские отряды общей численностью 57 тысяч человек, что по масштабности партизанского движения несопоставимо ни с одной другой областью.

К 1944 году немецкие войска соорудили по берегам Псковского озера и реки Великой оборонительный рубеж – линию «Пантера», представлявшую собой бетонные доты, минные поля, врытые в землю танки и пушки. Однако уже к июлю 1944 года прорывом линии «Пантера» началось паническое отступление немецко-фашистских захватчиков, что создало благоприятные условия для наступления советских войск. Так, 11 августа 1944 года завершилось освобождение Псковской земли. Среди Героев Советского Союза - 159 уроженцев Псковщины.

А в 2009 году указом Президента Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», Пскову и Великим Лукам присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».