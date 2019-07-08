Общество

В первом полугодии 2019 года выросло количество членов профсоюзов, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области

В первом полугодии 2019 года в профсоюзных лечебно-профилактических учреждениях Псковской области (санаториях «Хилово», «Голубые озера», «Череха») по профсоюзным путевкам отдохнули 816 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Облсовпрофа.

По информации отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, по сравнению с первым полугодием 2018 года это количество выросло: в прошлом году за первые 6 месяцев было реализовано 711 профсоюзных путевок.

По-прежнему наибольшей популярностью в профсоюзной среде пользуется ЛПУ «Санаторий «Хилово»: здесь в первом полугодии 2019 года отдохнули 704 члена профсоюзов (в прошлом году 617). Но выросло количество воспользовавшихся профсоюзными путевками и в «Голубых озерах», и в «Черехе».

Наибольшее количество профсоюзных путевок реализовано членам Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки, профсоюза работников жизнеобеспечения, профсоюза работников здравоохранения, «Электропрофсоюза» и профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.