Общество

Более 500 жителей Псковской области посетили открытые показы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»

Открытые показы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии», приуроченные ко Дню семьи, любви и верности прошли в трех муниципальных образованиях региона. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такие показы прошли 8 июля.

В Порховском районе «Сказ о Петре и Февронии» показан в кинотеатре «Родина», в городе Великие Луки просмотр организован в пришкольных детских лагерях, а молодежь города Пскова собралась в стенах Псковского городского молодежного центра. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек.

Напомним, мультфильм повествует о жизни святых Петра и Февронии Муромских. Он был удостоен множества наград, в том числе стал обладателем специального приза Международного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» и получил номинацию «Лучший фильм» фестиваля «Алые паруса». Режиссерам удалось передать атмосферу русской легенды для юного зрителя и рассказать о семейных ценностях. Картина создавалась семь лет по технологии рисованной анимации, когда каждый кадр прорисовывается художниками отдельно.

Открытые показы организованы по инициативе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области и Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги» при содействии администраций Пскова, Великих Лук и Порховского района. Возможность бесплатного показа предоставлена Фондом поддержки развития общества «Наши дети».