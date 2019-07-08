Общество

В Великих Луках прошли Громкие семейные чтения

В День семьи, любви и верности в Центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского Великих Лук в третий раз прошли Громкие семейные чтения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, уже у порога гостей встречали в ярких народных костюмах Дмитрий Васильев, который играл на гармонике русские народные наигрыши, и библиотекарь Екатерина Максимова с букетом ромашек. Затем пришедшие попадали в фойе, которое в этот день превратилось в фотозону. Украшением ее стали экспонаты Областного музея почтовой связи, народные костюмы, предоставленные Домом культуры им. В.И. Ленина, и личные вещи библиотекарей. Это русские рубашки, платки, мужские головные уборы, скатерти из льняной домотканой материи, традиционные предметы обихода и быта, которые отражают историю нашего народа. За круглым домашним столом многие делали семейные фотографии и веселые снимки с друзьями.

Здесь же все желающие написали на лепестках свои пожелания и прикрепили на стенд, и совместными усилиями получился большой ромашковый букет.

Юные участники Чтений приняли участие в мастер-классе по рисованию, который провела руководитель творческой студии «Рисующий город ART» Екатерина Сергеева. Каждый ребенок нарисовал «Ромашковое поле».

Открывая Громкие семейные чтения, директор Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского Галина Ковалева отметила: «Чтение - самый дорогой, самый драгоценный в жизни подарок, способный сделать вас очень богатыми. Еще в XIX - начале XX веков в интеллигентных семьях была замечательная традиция семейного чтения, когда дети слушали взрослые произведения в чтении старших. А.С. Пушкин вспоминал свою няню – Арину Родионовну, завораживающее впечатление от чтения, хотя и было не все понятно, но воздействие было очень сильным и незабываемым. Я надеюсь, что минуты, проведенные сегодня за чтением, останутся с вами на всю жизнь». Галина Витальевна поздравила всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности, вручила благодарности семьям-участникам, книгу А.П. Лопырева «Прогулки в прошлое», и конечно, ромашки - цветок, символизирующий чистоту и мечты о любви и верности.

На этот раз для чтения была выбрана книга Великолукского педагога, художника Н.С. Гончарова «Неистовый скобарь».

Книгу пришли читать тринадцать семей. Некоторые из них уже трижды участвовали в громких семейных чтениях: это семьи Савченко-Захаровых, Меньковых, Григоркевич.

Впервые приняли участие семьи Тинкович, Мурашевых, Семеновых, Копысовых, Борнеленер, Исаевых-Мертин, Галина Ивановна Рязанова и ее внучка Василиса Белова, большая дружная семья Князьковых.

Первыми прочитали фрагмент книги семья Фроловых. Друг за другом выходили семьи в импровизированную гостиную, выразительно читая историю об удивительном человеке Леониде Птицыне, подчеркивая свою сопричастность к событию. На экране зрители наблюдали фотографии, рассказывающие о жизни и творчестве художника. И каждый смог познакомиться в живую с его произведением – картиной «В мастерской», предоставленной Краеведческим музеем города Великие Луки.



Велась прямая трансляция мероприятия в онлайн-режиме, благодаря которой многие прикоснулись к судьбе художника.