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Общество

Глава Псковского района Наталья Федорова вручила двум семьям сертификаты на материнский капитал

09.07.2019 13:19|ПсковКомментариев: 0

8 июля глава Псковского района Наталья Федорова вручила двум семьям из деревни Борисовичи, которые имеют по двое детей, сертификаты на материнский капитал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Вручение сертификатов на маткапитал было приурочено к всероссийскому празднику - Дню семьи, любви и верности. Для получения документов в администрацию Псковского района приехали Екатерина Рехтик и семья Виктории и Алексея Степановых вместе с двумя детьми из деревни Борисовичи Завеличенской волости. На церемонии вручения также присутствовал начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин.

После неформального общения, Наталья Федорова поздравила гостей с семейным праздником и вручила молодым мамам сертификаты на получение материнского капитала, подарки детям и цветы.

Алексей Еремин также поздравил всех присутствующих с праздником и проинформировал получателей денежных сертификатов о том, как можно полученными средствами распорядиться.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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