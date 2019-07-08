Общество

В России стали реже устраивать массовые беспорядки

В Генпрокуратуре РФ сообщают о сокращении числа преступлений по статьям о массовых беспорядках и повторных нарушениях правил проведения митингов, передает «Интерфакс».

«В прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ), зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) также наблюдается тенденция к сокращению - с 27 до 24 учтенных противоправных деяний», - сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, отвечая на вопрос на канале Генпрокуратуры «Эфир».

По мнению официального представителя надзорного ведомства, «поводов для реагирования стало гораздо меньше, и это отрадно».

Куренной связал положительную динамику не только с ужесточением законодательства, но и с тем, что «общество становится более сознательным». «Закон в голове у подавляющего количества граждан начал превалировать, и все понимают, что действовать надо, но действовать строго в рамках закона», - сказал он.