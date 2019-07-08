Общество

Для капремонта Дедовичской районной больницы ищут подрядчика

На сайте госзакупок разместили лот по капитальному ремонту Дедовичской районной больницы. Заказчиком выступает ГКУ ПО «Управление капитального строительства». Назначенная начальная цена контракта - 906,125 тысячи рублей из бюджета Псковской области.

Источник: pskov.ru

Дата начала приема заявок - 9 июля, а окончания - 17 июля. Сам же аукцион планируют провести 19 июля. А выполнить работы - в течение 45 дней после того, как заключат контракт.

По данным технического задания, в капитальный ремонт здания войдут: ремонт кровли, фасада, крыльца, тамбура и внутренних (холла и большого тамбура) помещений центрального входа, отмостки возле центрального входа, устройство пандуса для маломобильных групп населения (на центральном крыльце и входе в холл).