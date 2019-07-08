Общество

В УФСИН России по Псковской области закуплена новая сельскохозяйственная техника

В УФСИН России по Псковской области закуплена новая сельскохозяйственная техника для нужд подведомственных учреждений пенитенциарного ведомства. На техническое оборудование, ранее, Центральным аппаратом ФСИН России, выделялось более 8 миллионов рублей, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие уголовно исполнительной системы на 2018-2026 годы.

В числе новой техники для учреждений ИК-2, ИК-3 были приобретены 3 трактора «Беларус», ряд прицепного оборудования, в числе которых: ротационная косилка, грабли-ворошилки, пресс-подборщик, фронтальный погрузчик и иная продукция.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в настоящее время новая сельскохозяйственная техника поставлена в исправительные учреждения для обеспечения трудозанятости осужденных.