Общество

Большинство россиян заинтересованы в продлении программы маткапитала, которая завершается в 2021 году - опрос

Большинство жителей России (78%) поддерживают идею продления программы материнского капитала, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, наиболее активно за продление программы выступают респонденты возрастной категории от 25 до 34 лет.

По данным ВЦИОМ, более половины граждан РФ (64%) считают, что программа стимулирует российские семьи заводить второго и последующего ребенка. Противоположной точки зрения придерживаются 31% респондентов.

В свою очередь, 16% участников опроса считают, что программы материнского капитала нужно продлевать только для малообеспеченных семей, 3% респондентов полагают, что программу следует закрыть.

По результатам исследования, 46% россиян придерживаются мнения, что к разрешенным законом тратам материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсионное обеспечение матери, следовало бы добавить разрешение на лечение матери и ребенка, 17% участников опроса предлагают разрешить использовать средства программы на капитальный ремонт жилья, а 12% опрошенных хотели бы, чтобы законом было разрешено выдавать часть сумму наличными.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.