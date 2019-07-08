Общество

Информацию о деятельности областной Кадастровой палаты можно узнать из соцсетей

Социальные сети пользуются большой популярностью у населения, поэтому давно применяются как эффективный инструмент взаимодействия государственных ведомств с населением. Кадастровая палата по Псковской области освещает свою деятельность в «ВКонтакте», Facebook, Twitter и «Одноклассниках». Кроме этого имеется официальный аккаунт в Instagram. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Кадастровой палате.

Став участником официальной группы или страницы, жители Псковской области смогут оперативно получать самые свежие новости о деятельности Филиала, предоставляемых услугах в сфере осуществления государственного кадастрового учета недвижимости и регистрации прав, проводимых реформах, внедрении современных процедур и передовых технологий. На страницах Филиала размещены не только текстовые материалы, но и полезные видеоролики, разъясняющие порядок и способы получения услуг.

Кадастровая палата по Псковской области приглашает граждан, кадастровых инженеров и представителей бизнес-сообществ в официальные группыВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассникии Instagram.