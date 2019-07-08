Общество

За два месяца авиарейсом «Псков-Сочи» воспользовались около 2,5 тысяч пассажиров

Авиарейсом «Псков-Сочи» в прямом и обратном направлении за два месяца работы воспользовались около 2,5 тысяч пассажиров. Средняя заполняемость самолетов составила 95%, сообщили в ОАО «Псковавиа».

С 4 мая по 9 июля в Псков из Сочи прилетело 1 тыс. 133 человека. В обратном направлении услугами авиакомпании «Азимут» воспользовались 1 тыс. 378 пассажиров.

С 4 июня самолеты между городами летают дважды в неделю. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, авиарейс субсидируется из средств областного бюджета.

На маршруте между Псковом и Москвой за 9 месяцев перевозчик работы обслужил более 16 тыс пассажиров. Общая заполняемость самолета составила 92%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1 января по 9 июля), в 2019-ом количество авиарейсов из Пскова в столицу выросло в три раза: с 97 до 300 вылетов. Самолёты летают в столицу и обратно по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, авиасообщение между Псковом и Москвой возобновилось после почти годового перерыва в октябре 2018 года. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с авиакомпанией «Азимут».