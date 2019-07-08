Общество

Сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Цунаева провела совещание по экологическим проблемам Псковской области

Реализацию нацпроектов экологического направления в Псковской области, в частности, мероприятий по модернизации систем водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» обсудили активисты и эксперты регионального отделения ОНФ с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем тематических площадок «Экология» и «Жилье и городская среда» Еленой Цунаевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Износ систем водоснабжения в области составляет 77,6%. Сопредседатель РШ ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Галина Неваленная обратила внимание участников встречи на случаи вторичного загрязнения питьевой воды при транспортировке по сетям водоснабжения до населения. «По данным Роспотребнадзора в 2017 году в Пскове по сравнению с 2016 годом отмечался рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями на 90%, острым вирусным гепатитом А – в 3,5 раза. Заболеваемость ротавирусной инфекцией по сравнению с 2016 годом выросла на 82% и составила 91 случай на 100 тыс. человек. В большинстве случаев заболевания связаны с употреблением сырой водопроводной воды», – пояснила она.

Проблему усугубляет состояние очистных сооружений. На встрече с докладом выступил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. Он рассказал про проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе области. Ориентировочная стоимость работ составляет примерно 100 млн рублей. «Сейчас ищем варианты, как помочь местному предприятию», – уточнил представитель областной власти и добавил, что вопрос поднимался и на уровне Минстроя, но реконструкцию систем канализации предполагает только программа Фонда содействия реформированию ЖКХ.Без федеральной поддержки решить проблему не удастся – сообщил сопредседателю ОНФ Грахов. «Проекты реконструкции сетей также разрабатываются по посёлкам Палкино и Пушкинские Горы. Положительные изменения начались, но только в этом году. Если регион будет делать хотя бы одни очистные в год, это займет ориентировочно лет 30», – резюмировал он.

Сергей Грахов также обратил внимание Елены Цунаевой на то, что участие в национальных проектах предполагает наличие уже готовой проектной документации. Ее стоимость составляет от 4 до 10 млн. рублей, что для районного бюджета – серьёзные деньги. Он попросил экспертов ОНФ обсудить разработку механизма для дотационных регионов, который гарантировал бы включение в федеральные программы финансирования местных проектов, на разработку документации которых были затрачены немалые средства из местных бюджетов.

Участники дискуссии договорились, что в течение двух месяцев главы районов и комитет по строительству и ЖКХ подготовят свои предложения по решению затронутых на встрече тем с конкретными примерами по муниципалитетам области. Елена Цунаева в сентябре вновь посетит регион и после экспертного обсуждения вынесет предложения субъекта на уровень профильных федеральных министерств.