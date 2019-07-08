Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании Антона Силуанова по реализации нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под председательством первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов РФ Антона Силуанова, которое состоялось во вторник, 9 июля, в режиме видеоконференцсвязи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники совещания обсудили особенности реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Речь зашла и о результатах мониторинга финансового обеспечения реализации нацпроектов на региональном уровне.

В Псковской области в этом году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется направить порядка 510 млн рублей. Данные средства пойдут на реализацию таких региональных проектов, как «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Кроме того, в настоящее время Псковская область ведет активную работу по включению региона в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация региона разработала и утвердила три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». 13 крупнейших производственных предприятий Псковской области вошли в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости. Реализация национального проекта на территории Псковской области запланирована в 2020 году. В этом году в нем принимают участие только пилотные регионы.

Напомним, что на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в этом году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета. Национальные проекты разработаны в соответствии с 204-м указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».