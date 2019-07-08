Общество

Военнослужащим могут упростить участие в ипотеке

Военнослужащие, которые заключили новые контракты после увольнения, смогут участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения добровольно. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Авторы документа отмечают, что действующая редакция Закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» допускает неоднозначное толкование, что приводит к ущемлению прав военнослужащих, которые не воспользовались правом стать участниками ипотеки, были уволены с военной службы и затем заключили новые контракты.

Сейчас, согласно законодательству, их включают в ипотеку в обязательном порядке с даты заключения нового контракта, и с этого же времени зачисляются накопления для жилищного обеспечения. Но при этом многие военнослужащие не изъявляют желания участвовать в НИС. Проектом закона предусматривается добровольное участие указанных граждан в ипотеке.

Предлагается также установить, что участвовать в ипотеке не смогут военные, которые в связи с прохождением военной службы уже обеспечены жильем.