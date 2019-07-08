Общество

Бюджеты муниципальных районов могут получить новый источник налоговых доходов

К налоговым доходам бюджетов муниципальных районов предлагается относить государственную пошлину за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Исключение составят лишь госпошлины, зачисляемые в бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений. Предполагается, что данные нормы должны вступить в силу 1 сентября 2019 года.

Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Носов, ко второму чтению законопроекта поступило три поправки, две из них носят юридико-технический характер - их комитет рекомендовал поддержать.

В третьем чтении, по предложению Носова, законопроект может быть рассмотрен 16 июля.