Общество

Псковский облсовпроф предлагает областному комитету по образованию провести совместный мониторинг зарплат работников детских садов

Псковский облсовпроф направил председателю комитета по образованию Псковской области Александру Седунову предложение о проведении совместного мониторинга заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

В обращении отмечается, что по данным официальной статистики уровень заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений с каждым годом растет, однако устные обращения работников говорят о случаях снижения заработной платы в разных муниципальных образованиях Псковской области. Оплата труда воспитателей на одну ставку значительно ниже средней по отрасли и составляет от 13 тысяч до 18 тысяч рублей. Во многих учреждениях области стимулирующие выплаты используются для механического выравнивания заработной платы до уровня минимального оплаты труда.

Между тем, в послании президента РФ Владимира Путина от 20 февраля 2019 года к Федеральному Собранию сказано: «необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования…других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Нельзя опускать эту планку».

В связи с этим Псковский облсовпроф предлагает областному комитету по образованию провести не только мониторинг заработной платы в дошкольных образовательных учреждениях, но и провести ряд встреч с трудовыми коллективами с целью снижения социальной напряженности по данному вопросу. По мнению профсоюзной стороны, анализ позволит выявить слабые места формирования бюджетов учреждений и разработать систему мероприятий, направленную на исключение случаев уменьшения заработной платы либо невыплат стимулирующей части заработной платы. «Предлагаем определить график совместных посещений дошкольных образовательных учреждений на территории Псковской области для предметного анализа заработной платы работников педагогического труда и вместе найти решение обозначенных проблем. Только вместе мы можем добиться соблюдения указа президента, а именно: «каждый педагогический работник в дошкольном образовательном учреждении должен получать заработную плату не ниже средней по отрасли, а эта заработная плата должна быть не ниже средней по региону», — говорится в заключение обращения, подписанного председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой.