Общество

Образовательная сессия для наставников детских технопарков «Кванториум» проходит в Пскове

С 8 по 13 июля в детском технопарке «Кванториум Псков» свыше 40 наставников более чем из 20 регионов РФ пройдут образовательную сессию по направлению «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирования» в детском технопарке «Кванториум».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по образованию, виртуальная и дополненная реальности – особые технологические направления, тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования, компьютерного зрения и т. п.

VR/AR-рынок развивается по экспоненте - соответственно, ему необходимы компетентные специалисты. Становится очевидным, что становится необходимо создание и внедрение новых образовательных технологий и методических подходов, обеспечивающих формирование у учащихся научного мировоззрения, навыков проектной, индивидуальной инновационной, аналитической, творческой и интеллектуальной деятельности, навыков работы в команде.

В течение недели будущие наставники сети детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб» от Пскова до Приморского края будут учиться учить по-новому - не столько учить, сколько направлять и мотивировать. Интенсивная сессия включит в себя интерактивные лекции, мастер-классы по работе в профильном программном обеспечении (Unity 3D, Unreal Engine, 3Ds max, Blender 3D, Cinema 4D, Autodesk Maya и пр.), а также групповую работу для отработки навыков ведения проектной деятельности по реальным заказам рынка.

Наставники получат педагогический инструментарий для формирования у школьников 4K-компетенций, интереса к инновационной, аналитической, творческой и интеллектуальной деятельности, формирования конкретных прикладных навыков и умений.