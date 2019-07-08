Общество

Проект «Без срока давности» и развитие поискового движения Михаил Ведерников обсудил с Еленой Цунаевой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), ответственным секретарем общественного движения «Поисковое движение России», сопредседателем Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Еленой Цунаевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель региона подчеркнул, что между областными властями и ОНФ выстроен конструктивный диалог, и отметил заинтересованность со стороны администрации области и органов местного самоуправления в подключении ОНФ к мониторингу хода реализации нацпроектов на территории Псковской области. Михаил Ведерников также добавил, что сегодняшняя встреча - хорошая возможность «сверить часы» и стратегию взаимодействия на перспективу.

Елена Цунаева в свою очередь рассказала Михаилу Ведерникову об основных итогах визита в Псковскую область и о том, как прошли ее рабочие встречи с представителями псковского регионального отделения Общероссийского народного фронта. Она побывала в Себежском, Опочецком и Островском районах, где встречалась с местным активом и обсуждала вопросы, которые находятся в центре внимания общественников. Часть вопросов (мусорная реформа, борьба с борщевиком и др.) отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ, на сегодняшний день актуальна для многих регионов и требует комплексного подхода с привлечением федеральной поддержки, и ОНФ со своей стороны готов принять участие в поиске оптимальных решений.

«Понравилось, что в регионе очень активные общественники и представители муниципальных властей. В качестве примера могу привести участие в проектах по благоустройству жителей и властей города Опочки, которые проделали большую работу по подготовке проекта благоустройства "Вала на реке Великой". Также хочется отметить деятельность муниципальных властей в Острове, где создан чудесный парк и идет активное включение города в федеральные программы и мероприятия грантовой поддержки», - сказала она.

Отдельно Михаил Ведерников и Елена Цунаева остановились на вопросах поддержки поискового движения. Губернатор Псковской области подчеркнул, что областные власти уделяют особое внимание развитию поискового движения в регионе. Ежегодно проходят «Вахты памяти», останки сотен солдат и офицеров поднимаются из земли и перезахораниваются с воинскими почестями. Личности некоторых Героев удается установить. Одна из крупнейших региональных поисковых организаций «След Пантеры», руководит которой Геннадий Корольков, за 25 лет существования подняла и перезахоронила более 17 тыс бойцов Советской армии. В этом году организация дополнительно получила более 1 млн рублей на обеспечение поисковой работы, заметил губернатор.

Речь также зашла о реализации проекта «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России». Он призван рассказать о военных преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войны. Михаил Ведерников подчеркнул, что для Псковской области - тема болезненная, но, тем не менее, регион готов стать пилотной площадкой для его реализации, чтобы напомнить о подвиге гражданского населения в годы войны.

Елена Цунаева поблагодарила Михаила Ведерникова за внимательное отношение к вопросам сохранения памяти о Великой Отечественной и отдельно отметила хорошую организацию 60-й встречи ветеранов, партизан и подпольщиков России, Беларуси и Латвии на Кургане Дружбы, которая прошла 7 июля в Себежском районе.