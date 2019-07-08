Общество

Синоптики обещают россиянам теплый август

В последний месяц лета температура на территории России ожидается около и выше нормы. Как пишет Лайф, сегодня на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какого августа стоит ждать россиянам. По его словам, холодов точно можно не бояться.

«Не ожидается холодного августа - температура будет около и выше нормы», - отметил синоптик.

Кроме того, Вильфанд добавил, что текущий год пока попадает в тройку самых жарких лет.

«За истекшие 5 месяцев - с января по май - нынешний год находится в ранге самых жарких лет на третьем месте. Он уступает 2016 году, с самой высокой средней глобальной температурой, и чуть-чуть 2017-му», - сообщил метеоролог.