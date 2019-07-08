Общество

В Дно прошел тренинг для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности

Вчера, 8 июля, в МУ «Дновский РКЦ» прошел игровой тренинг для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности.

«Вместе с детьми мы определили понятие семьи, решили, что в семье непременно нужны правила, такие как уважение, любовь, дружба, забота и прощение, составили генеалогическое древо», - рассказали организаторы тренинга в группе «Дновский районный культурный центр (РКЦ)» в социальных сетях.

Также дети пантомимой показали членов семьи, выяснили, кто и как любит, чтобы его называли родители и как ласково называют их в ответ, рассказали организаторы.

В завершении тренинга участники сделали своими руками главный символ праздника – ромашку.