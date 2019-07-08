Общество

За навязывание работникам зарплатного банка могут ввести штрафы

В России появятся штрафы до 50 тысяч рублей для работодателей, которые откажутся сменить зарплатный банк работника по его заявлению. Соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский уточнил, что за совершение указанных деяний предусматривается административное наказание в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Также депутаты приняли во втором чтении ещё одну инициативу, согласно которой работодатели получат 15 дней на изменение зарплатного банка работника по поданному им заявлению. Изменения предполагается внести в статью 136 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Согласно ТК, зарплата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определённых коллективным или трудовым договором. Таким образом, обязать работника получать зарплату с помощью перечисления её в банк, с которой у организации заключён договор на обслуживание, нельзя.

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении «зарплатного рабства» еще в 2014 году. Трудовой кодекс и сейчас разрешает сотруднику менять зарплатный банк. Для этого ему необходимо за пять рабочих дней письменно сообщить в бухгалтерию об изменении реквизитов. Руководитель не вправе отказать сотруднику. Тем не менее, по данным Роструда, в 2018 году зафиксировали 81 000 нарушений по оплате труда, из них 10% касаются нарушения части 3 статьи 136 «Порядок, место и сроки выплаты заработной платы».

В третьем чтении документ планируют рассмотреть 11 июля.