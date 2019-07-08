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Общество

Пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле зависит от настроения российских чиновников

09.07.2019 18:06|ПсковКомментариев: 0

С 8 июля граждане Эстонии могут ходатайствовать о получении многократных туристических виз в Россию на срок до полугода, но при пересечении границы на лизинговом автомобиле до сих пор нельзя предсказать, придется платить за него залог или нет. Об этом пишет портал ERR.ee.

Руководитель сферы пограничного контроля Налогово-таможенного департамента Антс Кутти напомнил, что требование платить залог установили из-за нарушений. «Из Эстонии на территорию РФ ввозили транспортные средства, которые затем не возвращались. То есть имело место налоговое мошенничество. Российская сторона трактует закон весьма жестко: если территорию страны не покинуло одно транспортное средство, то запрет на въезд автоматически распространяется на все автомобили предприятия-лизингодателя», – сказал Кутти.

По словам исполнительного директора Эстонской лизинговой ассоциации Реэт Хяэль, при сотрудничестве нескольких групп интересов данное постановление удалось изменить, но решение о допуске автомобиля на территорию РФ по-прежнему принимает чиновник российской таможенной службы, передают Радионовости ERR.

«К сожалению, в этом постановлении есть пункт, который дает работнику таможни право самому решать, требовать уплаты залога или нет. Размер этого залога может достигать 15 000 евро, – рассказала Хяэль. – Следует признать, что в последнее время, особенно на таможенном пункте в Нарве и иногда на других, с этим были проблемы. И повлиять на решение российского чиновника таможенной службы практически невозможно».

Упростить пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле помогает, например, доказательство того, что человек отправляется в командировку, но, как отметил Антс Кутти, о необходимости уплатить залог, размер которого зависит от года выпуска, марки и стоимости машины, человек узнает лишь непосредственно на границе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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