Общество

Псковская полиция дала инструкции по обращению с подозрительными находками

Полиция проинформировала жителей Псковской области, что следует делать в случае, когда граждане находят подозрительный предмет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в регионе и близлежащих субъектах нередко отмечаются факты обнаружения гражданами сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или неразорвавшимися боеприпасами времен войны.

«Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в управлении добавили, что если удалось обнаружить забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте - следует обратиться к пассажирам, находящимся рядом. Необходимо постарайтесь установить, чья эта вещь, кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен - следует немедленно сообщить о находке водителю.

Если подозрительный предмет - на лестничной клетке подъезда жилого дома, то следует опросить соседей. Возможно, предмет принадлежит им. Если владелец не установлен - необходимо проинформировать полицию.

Если подозрительный объект обнаружили в учреждении - необходимо сразу же обратиться в его администрацию, либо к дежурному.

Помимо этого, полиция предостерегли:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

В ведомстве добавили, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свертки, коробки и даже детские игрушки.