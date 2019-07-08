Общество

С завтрашнего дня будут доступны билеты для участия в розыгрыше призов в честь дня рождения ТК «ПИК60»

ТК «ПИК60» готовится к своему дню рождения, который состоится 28 июля. В администрации комплекса Псковской Ленте Новостей сообщили, что уже завтра, 10 июля, можно будет получить заветные билеты для участия в розыгрыше призов. Билеты выдаются в любом магазине торгового комплекса при покупке от 500 рублей. Организаторы обращают внимание на то, что количество билетов ограничено.



Главные призы праздничного розыгрыша - Телевизор от DNS и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

Больше билетов - больше шансов на выигрыш.

Праздничный шоппинг в ТК «ПИК60» начинается!