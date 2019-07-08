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Общество

Стало известно количество должников в Псковской области, за полгода отбывших наказание в виде обязательных работ

09.07.2019 20:00|ПсковКомментариев: 0

Стало известно количество жителей Псковской области, которые за последние полгода отбыли наказание в виде обязательных работ из-за долгов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области, число этих должников - более 500.

В ведомстве напомнили, что обязательные работы заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Такие работы могут быть как одним из видов уголовного наказания, так и как наказанием за административное правонарушение.
Наиболее распространенными видами обязательных работ, тем, чем занимаются во время своего наказания должники - это уборка улиц, парков, строительство общественных зданий, чистка техники, озеленение, уборка снега в зимний период, очистка мусорных баков, покраска заборов и дорожных ограждений, благоустройство городских территорий, выполнение подсобных работ в различных муниципальных учреждениях и иные общество-полезные работы.
Так, например, должники ОСП Островского и Пыталовского районов отбывают свои наказания в ОМВД России по Островскому району, в администрациях сельских поселений, в коммунальных службах Пыталовского района, в дорожно-строительном управлении Островского района. В настоящее время прорабатывается вопрос об отбытии должниками обязательных работ в религиозных сооружениях районов.
Кроме того, в управлении добавили, что всего, в УФССП России по Псковской области 530 жителей региона свои наказания уже отбыли. И если должник уклоняется от своего наказания в виде обязательных работ или отбывает его недобросовестно, то он может быть привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Так, в 2019 году в Псковской области было 42 случая, когда на должников составлялся протокол по данной статье. В большинстве случаев, данные должники получили административное наказание за данное правонарушение в виде административного ареста.

Теги: #УФССП России по Псковской области #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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