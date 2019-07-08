Общество

В Псковской области 17 лучших учителей получат поддержку из федерального и областного бюджетов

В администрации Псковской области во вторник, 9 июля, состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору лучших учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание. Заседание провел председатель комитета по образованию Псковской области, заместитель председателя конкурсной комиссии Александр Седунов. Участие в обсуждении приняли эксперты и члены конкурсной комиссии, которые оценивали представленные на рассмотрение порфолио педагогов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году для участия в конкурсе лучших учителей было подано 17 заявок. Наибольшее количество претендентов из школ города Пскова, остальные — из Дедовичского, Бежаницкого, Гдовского, Новосокольнического, Палкинского, Плюсского, Себежского, Струго-Красненского районов. Больше всего заявок поступило от педагогов по русскому языку и литературе, начальных классов, физической культуры и иностранного языка. Возраст участников, подавших свои портфолио на конкурс, варьируется от 37 до 63 лет.

На первом этапе конкурса оценивала представленные материалы экспертная комиссия, куда вошли представители областных общественных организаций, по одному представителю от районных (городских) организаций профсоюза работников образования и науки Российской Федерации. Каждая работа была проверена не менее чем четырьмя экспертами для выставления объективной оценки. Учитывались результаты воспитательной, образовательной, творческой работы и общественное признание этих результатов, использования в работе современных образовательных технологий, подготовки детей в предметным олимпиадам и конкурсам.

По предложению региональной конкурсной комиссии претендентам были назначены дополнительные баллы за участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2015–2019 годах: 1 место — 4 балла; 2 место — 3,5 балла; 3 место — 3 балла; за участие — 2,5 балла.

В завершение заседания конкурсной комиссии были подведены итоги рассмотрения поданных участниками заявок. Четыре педагога получат денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Еще 6 учителей, чей средний балл был чуть ниже, чем у победителей, будут отмечены премией администрации Псковской области в 100 тысяч рублей. Семь учителей получат поощрение из областного бюджета в размере 25 тысяч рублей.

Окончательно имена победителей конкурса будут оглашены после подписания соответствующего приказа по линии комитета по образованию Псковской области.

Напомним, национальный проект «Образование» реализуется в регионе с 2006 года. Одним из приоритетных направлений является поддержка лучших учителей. За это время в конкурсе приняли участие 743 педагога, из них 218 человек были признаны победителями. Из федерального бюджета на поощрение победителей было выделено более 26 млн рублей. Еще 13 млн рублей было выделено из областного бюджета.