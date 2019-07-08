Общество

Бюджетный комитет согласовал проект уменьшения расходов Псковской городской Думы

Заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы состоялось 9 июля под председательством депутата Григория Турчина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В работе комитета также приняли участие и. п. нлавы города Елена Полонская, и. п. главы администрации Пскова Александр Коновалов, руководители структурных подразделений администрации, представители контрольно-счетной палаты.

Депутаты рекомендовали главе города утвердить на очередной сессии Псковской городской Думы проект расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно предложенному проекту, бюджет Псковской городской Думы на 2020 год составит 55,7 млн рублей. В сравнении с бюджетом на 2019 год, который равен 59,4 млн рублей, сумма планируемых расходов гордумы уменьшится на 6% или 3,7 млн рублей.

Сокращение расходов планируется за счет уменьшения затрат по контрактам со средствами массовой информации, капремонту здания Думы, закупке сувенирной продукции и представительских расходов.

Также при формировании бюджета на 2019 год смета Псковской городской Думы была уменьшена на 1,3 млн рублей. Средства были направлены на финансирование расходов, связанных с проведением Международных Ганзейских дней и выполнение ремонта пищеблока в средней образовательной школе №18 и учебного класса в общеобразовательной школе №1.

Кроме того, депутаты заслушали предлагаемые изменения в проект бюджета города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Отчет представила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она рассказала, что доходы бюджета на 2019 год увеличиваются на 66,6 млн рублей. В 2020 году, в соответствии с уточненным прогнозом, доходы города увеличатся на сумму порядка 101 млн рублей, а в 2021 году - около 95 млн рублей.

Члены бюджетного комитета одобрили изменения и рекомендовали вопросы к рассмотрению на сессии Псковской городской Думы, которая состоится 12 июля.