Главы местных администраций смогут оказывать нотариальные услуги

Правительство предлагает наделить должностных лиц местной администрации городского округа правом совершения отдельных нотариальных действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».
Законодательством установлено, что в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, то право совершать нотариальные действия имеет глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления.
В 2017 году в Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» были внесены изменения, предусматривающие, что городской округ — это один или несколько объединённых общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно или через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия.
Авторы инициативы указывают, что проводимые преобразования муниципальных образований в регионах, связанные с включением поселений в состав городских округов, приводят к снижению доступности нотариальных услуг для граждан, проживающих в населённых пунктах, в которых ранее органы местного самоуправления поселений обладали правом совершать нотариальные действия.
В связи с этим законопроект предлагает наделить должностное лицо местной администрации городского округа правом совершать нотариальные действия во входящем в состав территории городского округа населённом пункте, в котором нет нотариуса. При этом предусматривается ответственность за невыполнение законных требований территориального органа юстиции при проведении проверки.