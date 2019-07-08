Общество

В Гдове торговцы из Петербурга пытались втридорога продать пенсионерам пожарные и газовые датчики

В понедельник Гдов посетили четверо предприимчивых гостей. Незнакомые гдовичам молодые люди звонили в квартиры и говорили жильцам, что их жизнь срочно требуется улучшить установкой датчиков – пожарного и утечки газа. Ценою по десять тысяч рублей за датчик, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальных сетях.



Большинство гдовичей не согласились на установку, но нашлись пенсионеры, которые согласились на установку газоанализаторов и пожаровещателей.



Первый звонок с вопросом, не мошенники ли орудуют в городе, поступил в полицию в 14:40. В считанные минуты в район многоэтажек выехали сотрудники ГИБДД, уголовного розыска и участковые. Вычислили и задержали всех четверых. Оказалось, что они — работники специализированной фирмы из Санкт-Петербурга, занимающейся продажей разнообразных товаров бытового назначения.



Полицейская проверка показала, что под уголовное преступление акция не подпадает. Они лишь предлагали товар гдовичам, а те совершенно добровольно его покупали. Организация, которую представляли гости Гдова, официально существует, состоит на налоговом учете, но цены приборов, предложенных нашим землякам, безусловно многократно завышены – почти в четыре раза от среднерыночного предложения.



Как выяснила полиция, перед визитом в Гдов те же торговцы работали в Кингисеппе и Сланцах.



Продавцам пришлось вернуть деньги одному из пенсионеров. Также всех четверых привлекли к ответственности за нарушение пограничного режима, а одного (жителя Беларуси) – еще и за несоблюдение миграционного законодательства. Группа была передана пограничной службе, и вчера вечером всех незваных гостей выдворили за пределы Гдовского района.

Полиция города Гдова предупреждает: необходимо быть внимательными, чтобы не попасть на уловки мошенников. Не доверяйте незнакомым людям, особенно когда они обращаются к вам с сомнительными предложениями. Помните, что профилактические работы по газовым установкам, электросетям, водопроводу, водоотведению и другим коммуникациям должны проводиться только в присутствии представителей местных обслуживающих организаций. Не стесняйтесь позвонить по телефонам поддержки газовикам, в электросети, водоканал, социальную службу, чтобы узнать – отправляли ли они на задания своих сотрудников. В случае каких-либо серьезных сомнений необходимо звонить в полицию.