Общество

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к руководителю ФНПР Михаилу Шмакову

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила председателю ФНПР Михаилу Шмакову, руководителям членских организаций ФНПР, членам исполкома ФНПР обращение в связи со следственными действиями в отношении СОП Псковский облсовпроф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В обращении говорится: «3 июля 2019 года в здании СОП Псковский облсовпроф и в учреждениях, собственниками которых являются СОП Псковский облсовпроф и ФНПР, были проведены оперативные действия по изъятию уставной, бухгалтерской и хозяйственной документации и копированию данных серверов и компьютеров. Эти мероприятия осуществлялись в связи с открытием следственными органами 1 июля 2019 года уголовного дела в отношении неопределенного круга лиц, по факту ведения незаконной предпринимательской деятельности с использованием гидрохимической лаборатории СОП Псковский облсовпроф, якобы без специальных прав на ведение соответствующей деятельности.

Данная ситуация представляется политическим и экономическим нажимом на всю нашу систему в целом.

С марта 2019 года вследствие клеветнического заявления в областную прокуратуру лиц, позиционирующих себя, как руководство Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий в отношении СОП Псковский облсовпроф различными правоохранительными органами проводились проверки и доследственные действия.

С самим решением о возбуждении уголовного дела мы категорически не согласны. Считаем, что в данной ситуации четко просматривается политический контекст. По постановлению, которое предъявлено Псковскому облсовпрофу и нашим учреждениям, видно, что дело возбуждено по формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При этом следователь проигнорировал тот факт, что данная деятельность предусмотрена законом, уставом Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право осуществления деятельности, и этот вид деятельности указан в ЕГРЮЛ, что наличествует в уставных документах.

К подобному натиску, вызванному активной правозащитной деятельностью СОП Псковский облсовпроф, мы готовились давно. И мы будем защищать права своей организации всеми законными способами.

Мы готовы отстаивать свои права на ведение уставной, хозяйственной и приносящей доход деятельности вплоть до судебных разбирательств по данному вопросу. Мы будем действовать в рамках правового поля.

Сегодня профактив региона высказывает высокий уровень поддержки Псковскому областному совету профсоюзов, но наступление на права организации профсоюзов в одном регионе является ущемлением прав профсоюзов во всей стране.

В связи с этим, в соответствии с принципами Федерации Независимых Профсоюзов России "Единство. Солидарность. Справедливость", обращаемся к вам за общественно-публичной поддержкой в час серьезных испытаний для нашей организации», - пишет Ульяна Михайлова в своем обращении.