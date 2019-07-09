Общество

Зарплата торгового представителя в Пскове в среднем выросла на 3 тысячи рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты торговых представителей в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, торговый представитель в Пскове в среднем получает до 44 000 рублей, этот показатель повысился по сравнению с предыдущим годом. В ноябре 2018 года средняя зарплата составляла 41 000 рублей.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 47 000 рублей, Великий Новгород – 41 000 рублей, Смоленск – 41 000 рублей, Ленинградская область – 51 000 рублей в месяц.

В столице торговый представитель может рассчитывать на зарплату в среднем 80 000 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – до 66 000 рублей.