Общество

Игровое пространство для детей открыто в Гдовской крепости

Проект «Мой Гдов - моя крепость» реализуется в городе Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей руководители проекта Виктория Бордюк и Ольга Морозова, они приняли участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получили государственное финансирование для реализации этого проекта.

По благословению настоятеля храма Державной иконы Божией Матери о. Сергия (Олисова) проект стартовал 1 июля. В рамках проекта открыто игровое пространство для ребят города на территории Гдовской крепости. Основная идея создания такого пространства - организация летнего досуга детей города Гдова, особенно ребят из неблагополучных семей.

На сегодняшний день каждый день в крепость приходит 44 ребенка, а в массовых мероприятиях принимают участие до 90 человек. В проекте трудятся волонтеры из Сретенского монастыря г. Москвы, которые работают в проекте «Родная земля. Экспедиция в Псковскую область».

За первую неделю были проведены мастер-классы по созданию гербария из луговых растений и эко-дизайну, выжиганию, оригами, пластилиновым картинам. Состоялся концерт духовной и классической музыки и бал в честь Дня семьи, любви и верности. Начал работать театральный кружок, киноклуб. Ребята занимаются вокалом, спортивными играми, открыт веревочный парк. Для ребят города была проведена «Зарница» силами поискового отряда «Неизвестный солдат» под руководством Андрея Нудьга. Не остаются без внимания занятия по истории и краеведению. Ребята занимаются исторической миниатюрой вместе с о. Александром (Андреевым), где реконструируют исторические события с помощью оловянных солдатиков. 6 июля состоялась поездка в этнографический и исторический музеи дер. Самолва, в Ремдовский заказник и орнитологический приют «Дом белого аиста».

Смотрите также Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости

Впереди у гдовских детей поездка в Псков, Печоры и Изборск, заключительный концерт, театральная постановка «Петр и Павел», исторический квест «На страже Руси» и различные мастер-классы.