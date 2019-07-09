Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Гибкая линейка Yota
Как помыть машину бесплатно?
О земле и недвижимости
Осторожно! Двери закрываются
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё Общество 09.07.2019 09:516 Звание «Почетный гражданин Пскова» девальвируется, считают политики и общественники 10.07.2019 09:320 «Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе 10.07.2019 08:410 Игровое пространство для детей открыто в Гдовской крепости 10.07.2019 08:320 Россияне стали экономить на лекарствах 10.07.2019 08:230 Зарплата торгового представителя в Пскове в среднем выросла на 3 тысячи рублей 09.07.2019 21:4010 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к руководителю ФНПР Михаилу Шмакову
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 12:222 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 17:263 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 08:532 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:328 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 08.07.2019 08:353 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе

10.07.2019 09:32|ПсковКомментариев: 0

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий гражданам с ограниченными возможностями здоровья процедуру получения мер социальной поддержки и услуг. В нем учтена поправка «Единой России» о праве на бесплатную парковку для людей с ОВЗ во всех регионах страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Как пояснил координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, к моменту вступления закона в силу госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать решения о предоставлении права бесплатной парковки на основании сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов. «Данный Федеральный реестр позволяет наладить межведомственное взаимодействие. Одним из примеров такого межведомственного взаимодействия являются вопросы совершенствования предоставления права инвалиду на бесплатное использование мест на парковках общего пользования независимо от города проживания», - сказал он.

По словам парламентария, благодаря Федеральному реестру будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается.

«Так как человек может поменять транспортное средство, у него будет возможность внести в Федеральный реестр сведения о нем, - сказал Терентьев. - Тем самым мы исключим такую ситуацию, когда инвалида автоматически штрафуют при видеофиксации, потому что сейчас система фиксации нарушений не видит знак «Инвалид», а видит только номерной знак автомобиля».

Принятие закона, по словам парламентария, позволит в дальнейшем развивать Федеральный реестр людей с инвалидностью для более удобного предоставления им муниципальных и государственных услуг. «Сегодня справку, которая подтверждает инвалидность, надо везде носить с собой и показывать при необходимости. Развитие сервиса предоставления информации из электронного Федерального реестра инвалидов позволит оказывать государственные услуги и меры социальной поддержки без предоставления бумажных справок. В будущем к этому Федеральному реестру будут присоединены органы государственной власти и органы местного самоуправления», - заключил Терентьев.

Напомним, «Единая Россия» внесла ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления муниципальных и госуслуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, поправку, суть которой заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки своего транспортного средства. Эта поправка позволит инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России.

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о своем транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. На этот же срок допускается применение опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования, который выдается в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств в порядке, установленном до дня вступления в силу закона.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 396 человек
10.07.2019, 09:380 По требованию прокуратуры понижен уровень бортового камня на пешеходном переходе на ул. Советской в Пскове 10.07.2019, 09:320 «Единая Россия» добилась законодательного закрепления бесплатного пользования парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе 10.07.2019, 09:151 Жителя Новосокольнического района будут судить за хранение патронов к пистолету ТТ 10.07.2019, 09:051 Фотофакт: Очередь за номерками?
10.07.2019, 08:590 ВАЗ сгорел на улице Сосновой в Пскове 10.07.2019, 08:550 Россия может восстановить авиасообщение с Грузией и вернуться к идее отмены виз 10.07.2019, 08:410 Игровое пространство для детей открыто в Гдовской крепости 10.07.2019, 08:320 Россияне стали экономить на лекарствах
10.07.2019, 08:230 Зарплата торгового представителя в Пскове в среднем выросла на 3 тысячи рублей 10.07.2019, 08:140 В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки 10.07.2019, 07:570 Митрополит Тихон вошел в обновленный состав Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы 09.07.2019, 22:001 Псковский Росреестр информирует о причинах возврата документов без рассмотрения
09.07.2019, 21:4011 Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова обратилась к руководителю ФНПР Михаилу Шмакову 09.07.2019, 21:351 Певица Натали подготовит особенную программу для Пскова на День города 09.07.2019, 21:221 Главы местных администраций смогут оказывать нотариальные услуги 09.07.2019, 21:101 Псковская полиция дала инструкции по обращению с подозрительными находками
09.07.2019, 20:562 В Гдове торговцы из Петербурга пытались втридорога продать пенсионерам пожарные и газовые датчики 09.07.2019, 20:452 Ученые поделились способом вычислить продолжительность жизни любого животного 09.07.2019, 20:302 ЛДПР определила участников в выборах глав районов и в ОМСУ Псковской области 09.07.2019, 20:150 Японская фирма-создатель персонажа Hello Kitty оштрафована в ЕС за нарушение правил единого рынка
09.07.2019, 20:062 Конкурс на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове планируется запустить в текущем месяце 09.07.2019, 20:000 Стало известно количество должников в Псковской области, за полгода отбывших наказание в виде обязательных работ 09.07.2019, 19:500 В Дно прошел тренинг для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности 09.07.2019, 19:213 За навязывание работникам зарплатного банка могут ввести штрафы
09.07.2019, 19:030 Псковское отделение ЛДПР проводит конференцию по определению участников выборов глав районов и в ОМСУ 09.07.2019, 19:001 Военнослужащим могут упростить участие в ипотеке 09.07.2019, 18:442 Бюджетный комитет согласовал проект уменьшения расходов Псковской городской Думы 09.07.2019, 18:350 В Псковской области 17 лучших учителей получат поддержку из федерального и областного бюджетов
09.07.2019, 18:063 Пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле зависит от настроения российских чиновников 09.07.2019, 17:540 Кратковременные дожди ожидаются завтра в Псковской области 09.07.2019, 17:460 Смех сквозь слезы 09.07.2019, 17:411 Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым
09.07.2019, 17:325 Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ 09.07.2019, 17:230 С завтрашнего дня будут доступны билеты для участия в розыгрыше призов в честь дня рождения ТК «ПИК60» 09.07.2019, 17:230 Бюджеты муниципальных районов могут получить новый источник налоговых доходов 09.07.2019, 17:140 Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии
09.07.2019, 17:090 В Пскове завтра проверят соблюдение правил перевозки детей в автотранспорте 09.07.2019, 17:016 Мост на Северном обходе вокруг Пскова начнут строить не раньше следующего года 09.07.2019, 16:460 В двухдневную поездку в Оптину пустынь приглашает псковичей паломническая служба храма Александра Невского 09.07.2019, 16:390 Проект «Без срока давности» и развитие поискового движения Михаил Ведерников обсудил с Еленой Цунаевой
09.07.2019, 16:370 Синоптики обещают россиянам теплый август 09.07.2019, 16:280 Образовательная сессия для наставников детских технопарков «Кванториум» проходит в Пскове 09.07.2019, 16:194 Путин выступил против санкций в отношении Грузии 09.07.2019, 16:061 Псковский облсовпроф предлагает областному комитету по образованию провести совместный мониторинг зарплат работников детских садов
09.07.2019, 16:010 Первое издание «Евгения Онегина» продано на аукционе Christie’s за 467 тыс. фунтов, вчетверо дороже заявленной цены 09.07.2019, 15:560 Почти на 10 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства с начала года 09.07.2019, 15:560 Михаил Ведерников принял участие в совещании Антона Силуанова по реализации нацпроектов 09.07.2019, 15:300 Налоговики и представители исполнительной власти договорились о сотрудничестве в рамках акции «В отпуск без долгов»
09.07.2019, 15:161 Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» состоится 14 июля 09.07.2019, 15:080 Информацию о деятельности областной Кадастровой палаты можно узнать из соцсетей 09.07.2019, 15:032 Борис Елкин: Состояние Ольгинского моста в Пскове - неудовлетворительное 09.07.2019, 14:530 Сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Цунаева провела совещание по экологическим проблемам Псковской области
09.07.2019, 14:462 За два месяца авиарейсом «Псков-Сочи» воспользовались около 2,5 тысяч пассажиров 09.07.2019, 14:411 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 09.07.2019, 14:330 Вторая смена летнего городского православного детского лагеря начнет работу 15 июля 09.07.2019, 14:260 В УФСИН России по Псковской области закуплена новая сельскохозяйственная техника
09.07.2019, 14:235 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области 09.07.2019, 14:200 Большинство россиян заинтересованы в продлении программы маткапитала, которая завершается в 2021 году - опрос 09.07.2019, 14:130 Для капремонта Дедовичской районной больницы ищут подрядчика 09.07.2019, 14:090 14 июля пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Березового хутора»
09.07.2019, 14:021 По планам ремонт улицы Юбилейной в Пскове завершат к 15 октября 09.07.2019, 13:540 Мужчина обокрал два магазина в Великих Луках 09.07.2019, 13:531 Назван способ стимулировать россиян заводить детей 09.07.2019, 13:460 Зоозащитная организация «Шанс» ищет сотрудника по уходу за питомцами
09.07.2019, 13:420 Областная библиотека представляет свое новое издание - сборник «На крыльях памяти» 09.07.2019, 13:400 Борис Елкин: График уборки дорог нужно создавать с учетом передвижений горожан 09.07.2019, 13:361 С 1 августа пенсионеров ждет прибавка к пенсии 09.07.2019, 13:300 В России стали реже устраивать массовые беспорядки
09.07.2019, 13:2812 Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре 09.07.2019, 13:260 В Великих Луках прошли Громкие семейные чтения 09.07.2019, 13:250 Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии 09.07.2019, 13:190 Глава Псковского района Наталья Федорова вручила двум семьям сертификаты на материнский капитал
09.07.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 09.07.2019, 12:550 Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах 09.07.2019, 12:390 Псковские спасатели очищают дома от деревянных конструкций в пострадавшей от паводка Иркутской области 09.07.2019, 12:320 Из Псковской области пытались вывезти ценную икону
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.