Общество

В России предлагают запретить заключать под стражу беременных и инвалидов

ФСИН России и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагают запретить заключать под стражу беременных женщин, женщин с детьми до трех лет и инвалидов I и II групп. Об этом сообщает ТАСС.

Исключение предлагается делать для обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Как пояснили во ФСИН, это одно из предложений, подготовленных по поручению президента России Владимира Путина по поводу улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей.

По данным ФСИН, в местах лишения свободы и СИЗО содержатся 18,9 тыс. граждан с инвалидностью. Кроме того, в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин, в том же году в дома ребенка при женских колониях поступили 486 детей в возрасте до 3 лет, включая 360 в возрасте до года.

Также предлагается не заключать под стражу граждан, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, наказание по которым предусматривает менее 5 лет лишения свободы.

Глава государства 19 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры обратил внимание, что помещение обвиняемых под стражу должно применяться только в случае, если эта мера обусловлена тяжестью преступления.