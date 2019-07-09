Общество

Попытку контрабанды сигарет пресекли псковские пограничники в МАПП «Убылинка»

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», куда на выездное из страны направление прибыл грузовой автомобиль марки DAF под управлением 46-летнего гражданина Литвы.

В ходе осуществления пограничного контроля специалистами были выявлены порядка одной тысячи пачек сигарет, укрытых в технологической полости под кабиной транспортного средства на защитном кожухе двигателя и под ним.

Выявленная партия табачной продукции передана сотрудникам Псковской таможни для проведения разбирательства.